Coronavirus, nel Lazio 210 nuovi casi: record. Ricoverato altro bimbo positivo

Il Lazio si avvicina al picco dei casi di Coronavirus: con i 210 casi registrati sabato, ennesimo nuovo record in un solo giorno da inizio emergenza, gli infetti totali salgono a 2505. Meno casi a Roma, che passa da 75 a 38 in ventiquattro ore, ma è stato trovato un nuovo bambino positivo al Covid-19, ricoverato ora al Bambino Gesù.

"Sabato registriamo un dato di 210 casi di positività e un trend che si conferma sotto al 10% per il secondo giorno consecutivo", mentre "si dimezzano i decessi, che sono 6, e sono uscite dalla sorveglianza domiciliare 7.491 persone". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato sottolinea: "Più del 40% dei casi di sabato sono concentrati nelle province di Frosinone e Rieti (88 casi) e la maggioranza di questi casi è legata ai cluster delle case di riposo e residenze per anziani, mentre il dato di Roma città è il più basso da inizio settimana, con 38 casi, e per la prima volta ci sono ospedali nella capitale, come il San Giovanni, che nelle ultime 24h non hanno preso in carico nessun paziente positivo al Covid. Questi dati - osserva l'assessore - ci dicono che non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente continuare nelle misure di contenimento e nella più alta sorveglianza delle strutture per anziani, che oggi rappresentano la vera frontiera dell’epidemia nella nostra regione". Per questo motivo, "proseguono i controlli in tutta la regione sulle Case di Riposo in collaborazione con le Prefetture".

Inoltre, aggiunge D'Amato, "continuano ad essere in aumento i guariti, che nelle ultime 24 ore salgono di 36 unità arrivando a 200 totali. Ed è anche stata aumentata la rete dei laboratori con Viterbo, l’A.O. San Camillo, l’A.O. San Giovanni e l’Istituto Zooprofilattico per sopperire con scorte autonome alla difficoltà dell’approvvigionamento dei reagenti e dei kit estrattivi. Infine c'è un accordo tra l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Umberto I per la gestione in sicurezza dell’oncologia pediatrica".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 11 nuovi casi positivi e 787 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 10 nuovi casi positivi più 16 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 17 nuovi casi positivi e 782 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 15 nuovi casi positivi e 1036 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 16 nuovi casi positivi e 1146 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 25 nuovi casi positivi e 47 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 14 nuovi casi positivi e 2537 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 42 nuovi casi positivi di cui 25 riferibili ai cluster di Veroli e Cassino; all'Asl di Viterbo sono 14 i nuovi casi positivi e 980 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 46 nuovi casi positivi in prevalenza sui cluster delle Case di Riposo su cui la Asl assieme alla task force regionale sta lavorando per la messa in sicurezza, l’isolamento e la separazione dei percorsi.

Nuovo bambino positivo ricoverato al Bambino Gesù

"Un nuovo ricovero paziente positivo a Palidoro. Disponibilità ad accogliere al Gianicolo pazienti oncoematologici dal Policlinico Umberto I". Lo evidenzia l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma nel bollettino odierno della task force della Regione Lazio. Nei giorni scorsi erano guariti e dimessi 2 piccoli pazienti risultati positivi.