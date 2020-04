Coronavirus, nel Lazio 79 nuovi positivi. A Roma contagi in altalena: 45 casi

Resta pressoché invariato il dato dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: giovedì 23 aprile registrati 79 positivi, uno in meno rispetto a mercoledì e quinto giorno consecutivo sotto quota 100. Ma se nella Regione il trend si è ormai stabilizzato, a Roma no: in ventiquattro ore si è passati da 29 a 45 nuovi casi.

"Giovedì registriamo un dato di 79 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend all'1,3%". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa", osserva D'Amato sottolineando che "si amplia di quasi 10 mila unità la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (21.013) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.549). E per quanto riguarda i guariti, salgono di 51 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.193, mentre i decessi sono stati 5 nelle ultime 24 ore ed è stata superata la soglia dei 111 mila tamponi eseguiti", precisa l'assessore.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 8 nuovi casi positivi e 20 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 21 nuovi casi positivi più 9 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 16 nuovi casi positivi e 14 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 2 nuovi casi positivi e 92 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 5 nuovi casi positivi e 5 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 13 nuovi casi positivi e 48 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 3 nuovi casi positivi e 5 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 7 nuovi casi positivi e 16 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 2 nuovi casi positivi e 61 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 8 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Cinque nuovi decessi registrati nella Regione

Giovedì registrati altri cinque nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 375. A perdere la vita: due uomini di 87 e 86 anni ed una donna di 82 anni nell'Asl Roma 4; due uomini di 84 e 73 anni nell'Asl di Frosinone.

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 115. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato giovedì dallo Spallanzani, il bollettino numero 84. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 344", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

Ispezionate nel Lazio 500 strutture per anziani

"Ad oggi, sono 500 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio", ha spiegato l'assessore D'Amato. "Aumentano i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate", ha aggiunto precisando che "a seguito dei controlli effettuati dalla Asl di Latina, sono emerse criticità in 7 strutture del territorio. I rilievi sono relativi al numero degli ospiti superiori a quanto autorizzato e al fatto di ospitare persone non autosufficienti. Tutti gli atti sono stati trasmessi ai Comuni di Sabaudia, Lenola, Aprilia e Sezze e ai Carabinieri dei Nas".

Guardia di Finanza consegna un generatore di ozono all'Umberto I

Giovedì mattina presso la sede del Policlinico Umberto I di Roma, ha avuto luogo la consegna, a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, di un generatore di ozono nella disponibilità della Guardia di Finanza. L’attrezzatura - concessa in comodato d’uso dal Corpo, per un periodo di tre mesi, prorogabili - sarà impiegata per lo sviluppo di un progetto di ricerca, avviato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La finalità dello studio è quella, in particolare, di valutare l’efficacia dell’ozono terapia sistemica nel Covid-19, testandone l’eventuale capacità di frenare l’evoluzione della patologia e, quindi, di evitare l’accesso dei pazienti in terapia intensiva. Il macchinario, spiega la Gdf in una nota, è stato consegnato al professor Francesco Pugliese, direttore del Dipartimento Emergenza, accettazione, anestesia ed aree critiche dell’Umberto I.