Coronavirus, nel Lazio 84 positivi. Isolamento per chi arriva dalle zone rosse

Aumentano ancora i casi positivi di Coronavirus nel Lazio: toccata quota 84 e due nuovi morti. La Regione corre ai ripari, firmata una nuova ordinanza: isolamento domiciliare per chi è arrivato dalle zone rosse e chiusura, fino a nuova disposizione, di tutte le piscine, le palestre ed i centri benessere.

“Sono 84 nella Regione Lazio i casi positivi al Covid-19, oltre i 3 guariti. Di questi, 26 sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva”, ha comunicato la Regione Lazio.

Nuova ordinanza della Regione

“È stata firmata l'ordinanza in merito alle 'Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019'. L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle 'zone rosse' (Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, ndr), di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali”, dichiarano l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

Due nuovi morti nel Lazio

La Asl Roma 6 ha comunicato il decesso di una donna di 90 anni al Sant'Anna di Pomezia positiva al Coronavirus. A Cassino "deceduto un uomo di 75 anni positivo al Covid-19, autonomo fino al giorno precedente il ricovero", lo comunica sempre la Regione. "Era affetto da cardiopatia ipertensiva e aritmia extrasistolica, grave dispnea in poche ore e febbre, condotto in ospedale. Iniziale stabilizzazione con supporto respiratorio e poi improvviso decesso".

Allo Spallanzani 77 pazienti ricoverati, 54 positivi

“Sono ricoverati presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma 77 pazienti, quelli Covid-19 positivi sono in totale 54. I pazienti in osservazione sono 23. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di 9, che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento”. Lo riferisce il bollettino diffuso dall'Istituto Lazzaro Spallanzani.

Positivi 2 medici positivi dell'Asl Roma 2

Due medici sono risultati positivi al Coronavirus nell'Asl Roma 2. Lo comunica l'assessorato alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, spiegando che 89 persone uscite dalla quarantena e 460 persone sono in sorveglianza domiciliare.

Caso positivo alla Casa della salute Prati-Trionfale

“Intercettato un caso positivo alla Casa della salute Prati-Trionfale, trasferito allo Spallanzani”. Lo comunica sempre l'Assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio spiegando che si tratta del "primo caso intercettato da una struttura della rete territoriale".

Il Consiglio regionale chiude per 2 giorni per sanificazione

“Il Consiglio regionale del Lazio sarà chiuso nei giorni 9 e 10 marzo per le operazioni di sanificazione deliberate, in via precauzionale, oggi pomeriggio dall'Ufficio di presidenza convocato dal presidente Mauro Buschini”. Così in una nota l'ufficio stampa della Presidenza: “La sede di via della Pisana cosi come le strutture distaccate saranno chiuse fino a martedì 10 marzo”.