Coronavirus, nel Lazio 99 nuovi casi in un giorno. Boom di contagi tra i bimbi

Aumentano senza sosta i contagi da Coronavirus nel Lazio: in un giorno più 99 casi, che portano così il numero totale ad 823, più 6 morti. Dopo l'impennata di contagiati in provincia di Roma di mercoledì, giovedì tocca ai bimbi: 3 nuovi piccoli con il Covid-19. E la Regione lancia l'allarme: la situazione è pronta a peggiorare.

“L'andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento. Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positività e 6 decessi. Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 Covid Hospital per un totale di mille posti solo su Roma". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Crescono i bimbi positivi al Covid-19

Dopo il caso di un piccolo di 5 mesi trovato positivo al Bambino Gesù ma in buone condizioni, crescono i bimbi contagiati dal Covid-19. Positivo un bambino di 4 anni nell'Asl di Frosinone, per il quale è stato previsto il trasferimento nella sede di Palidoro dell'Ospedale Bambino Gesù. Spostandoci invece nella struttura al Gianicolo, trovati positivi un piccolo di 8 mesi e un bambino di 6 anni trasferito dalla Regione Marche.

Sono 6 i nuovi decessi nel Lazio

Con queste 6 nuovi vittime, il canto totale dei decessi da Covid-19 nel Lazio arriva a 38. Gli ultimi sono: un uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani pochi giorni fa; una donna di 72 anni e una di 92 anni, entrambe con patologie pregresse, nell'Asl Roma 4; una donna di 86 anni, sempre con patologie pregresse, all'Ospedale San Giovanni; ed infine una donna di 72 anni, con pregressa patologia oncologica, e uomo di 84 anni con patologie pregresse al Covid Hospital 2 Columbus al Gemelli.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 9 nuovi casi positivi e 308 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare oltre al ricovero al San Filippo Neri della coppia cinese dimessa dallo Spallanzani per la riabilitazione; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 9 nuovi casi positivi e 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 8 nuovi casi positivi e 165 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 5 nuovi casi positivi e 357 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 10 nuovi casi positivi e 673 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 6 nuovi casi positivi e 158 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 22 nuovi casi positivi di cui 7 a Fondi e 519 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 12 nuovi casi positivi, 32 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Viterbo sono 12 i nuovi casi positivi e 310 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 6 nuovi casi positivi e 8 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.