Coronavirus, nel Lazio i contagiati aumentano a 27: tre in terapia intensiva

Aumentano ancora i casi di Coronavirus nel Lazio: i contagiati salgono complessivamente a 27, mentre restano tre i guariti. Tra i positivi, 15 sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma, 3 di questi sono in terapia intensiva e 9 sono in isolamento domiciliare.

Ad aggiornare il conto dei casi è stato l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Tre nuovi casi a Latina

Gli ultimi tre contagiati sono stati trovati in provincia di Latina e, fa sapere l'Asl di zona, sono stati trasferiti allo Spallanzani. "Sono in corso di completamento le attività finalizzate a ricostruire i contatti avuti dai pazienti sia per l'identificazione del link epidemiologico, che per valutare la necessità di eventuale isolamento domiciliare", prosegue l'Asl. "È stata istituita da alcune settimane, una specifica Unità di crisi permanente nella Direzione sanitaria aziendale nella quale vengono esaminate le informazioni disponibili, definite le azioni da intraprendere e aggiornate le procedure da seguire sia sul territorio che nelle realtà ospedaliere dell'azienda - sottolinea la direzione -. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di farriferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda Asl. Una delle problematiche maggiori, infatti, è gestire l'attuale situazione in un contesto allarmato e confuso. A breve saranno adottati ulteriori provvedimenti finalizzati al potenziamento dell'attività di pronto soccorso in tutti i presidi ospedalieri della Provincia".

Donna trovata positiva al Campus Biomedico

Una donna ricoverata al policlinico Campus Biomedico di Trigoria è stata trasferita già martedì sera all'Istituto Spallanzani. Lunedì la paziente presentava febbre e polmonite, nel giro di un'ora è stata messa in isolamento in stanza singola e sottoposta al tampone faringeo, come evidenzia una comunicazione inviata dal direttore generale al personale del Campus sul funzionamento dei percorsi di prevenzione attuati.

Il tampone è stato inviato allo Spallanzani, che ha confermato la positività a Covid-19. La donna è stata a quel punto trasferita nell'Istituto specializzato in malattie infettive. Al Campus sono state adottate le procedure necessarie e gli operatori venuti a contatto con la donna sono stati prudenzialmente sottoposti al test.

Paziente trasferito da Cassino allo Spallanzani

Un paziente che era ricoverato al San Raffaele di Cassino, struttura riabilitativa del frusinate, risultato positivo al coronavirus, è stato trasferito nella notte allo Spallanzani. Lo conferma all'Adnkronos il sindaco di Cassino, Enzo Salera. ''Stiamo attendendo l'esito del test eseguito allo Spallanzani. Al momento al San Raffaele è intervenuta la direzione generale della Asl e sono state adottate tutte le misure di sicurezza - dice il sindaco - dalle prime informazioni sembrerebbe che l'anziano avesse ricevuto la visita di un parente proveniente dal nord Italia. I medici e i paramedici che sono entrati in contatto con il paziente sono in quarantena. Invito comunque tutti i cittadini a mantenere la calma''.

Chiusa l'Università di Viterbo per positività di un docente e una studentessa

E' stata la positività al Covid-19 di un docente del polo di Agraria e di una studentessa di nazionalità georgiana già allo Spallanzani a determinare la sospensione delle attività didattiche all'università di Viterbo. Il rettore Stefano Ubertini, sentite le autorità preposte, ha disposto la sospensione dalle ore 14 di oggi di tutte le attività didattiche, specialistiche, aggregative, tirocini ed altro presso tutti i Dipartimenti dell'Unitus di Viterbo fino al 15 marzo. Rinviati incontri, riunioni e anche il concerto di sabato prossimo 7 marzo. Il docente l'ultima volta ha frequentato i locali dell'Università della Tuscia il 20 febbraio scorso.

La sospensione delle attività didattiche è stata decisa in via precauzionale, per motivi di contenimento e per consentire la igienizzazione di tutti i locali. La situazione è costantemente sotto controllo sia da parte delle autorità sanitarie sia di quelle universitarie. Ulteriori aggiornamenti saranno oggetto di altre comunicazioni.

"DiSCo e la Regione Lazio, secondo le indicazioni della Asl di Viterbo, stanno ponendo in essere tutte le azioni opportune per tutelare gli studenti e il contenimento del contagio a seguito del riscontro positivo al test per il Covid-19 della persona che era ospite presso la 'Residenza Cardarelli' di Viterbo". Lo comunica la Regione Lazio in una nota. "Le autorità competenti - prosegue il comunicato - hanno disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura. Sarà cura di Disco provvedere a recapitare agli studenti i pasti giornalieri. Nel caso si avesse bisogno di comunicare con gli uffici DiSCo di Viterbo, gli operatori sono comunque disponibili ai seguenti recapiti telefonici ed email: 0649701 studenti.lazioset@laziodisco.it".