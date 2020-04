Coronavirus, nel Lazio record di guariti. Trend contagi stabile: 78 nuovi casi

Ancora una volta il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio è inferiore ai guariti giornalieri: mercoledì 29 aprile registrati 78 positivi, undicesimo giorno consecutivo sotto quota 100, e 88 guariti, record assoluto. Continuano a morire gli anziani nelle Rsa.

"Mercoledì registriamo il dato più alto di sempre dei guariti (88 unità), maggiore di 10 unità rispetto ai nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 78 i casi di positività con un trend all'1,2% . Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato spiega che per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore "sono stati 17".





L'assessore sottolinea, inoltre, che "proseguono i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate: ad oggi sono 580 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 - continua D'Amato - è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano, dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Università Pontificia Salesiana". Ad ogni modo, osserva ancora l'assessore, il "trend è in continua discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore".

Il numero totale dei guariti, precisa D'Amato, "è arrivato oggi a 1.579, mentre i tamponi totali sono circa 134mila e nelle ultime 48 ore sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Valle d’Aosta al Covid Center del Campus Bio-Medico".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 20 nuovi casi positivi, di cui 12 riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano, e 25 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 11 nuovi casi positivi più 2 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 7 nuovi casi positivi e 10 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 9 nuovi casi positivi e 164 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 7 nuovi casi positivi e 31 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 17 nuovi casi positivi e 72 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 2 nuovi casi positivi e 252 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 1 nuovo caso positivo e 26 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo nessun nuovo caso positivo e 15 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 4 nuovi caso positivi e 5 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Diciassette nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledì registrati altri diciassette nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 431. A perdere la vita: un uomo di 87 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clinica Villa dei Pini di Anzio nell'Asl Roma 6; una donna di 97 anni nell'Asl di Rieti; una donna di 65 anni con patologie precedenti al Policlinico Umberto I; una uomo di 72 anni e una donna di 77 al Policlinico Tor Vergata.

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 105. Di questi, 17 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato mercoledì dallo Spallanzani, il bollettino numero 90. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 375", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".