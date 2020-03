Coronavirus, orrore all'ospedale Sant'Andrea: i medici dormono per terra

Coronavirus, orrore all'ospedale Sant'Andrea di Roma: i medici specializzandi, in prima linea per combattere il Covid-19, dormono a terra o su brande di fortuna. Il tutto in condizioni igieniche pietosi. A denunciare l'accaduto è Fratelli d'Italia, tramite il consigliere regionale Giancarlo Righini.

“Brande di fortuna, materassi a terra, cuscini rimediati nei salottini di attesa, letti non rifatti, condizioni igieniche pietose. Questo è il vergognoso trattamento riservato ai medici specializzandi che con straordinario spirito di sacrificio ed abnegazione stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus. E’ inconcepibile che ci siano così gravi carenze organizzative in questa fase di grande pressione su medici e personale sanitario, da parte di un’azienda sanitaria come l’ospedale S. Andrea, che è polo universitario. Non appena saremo usciti dall’emergenza, il direttore generale sollevi i responsabili di questo scempio oppure rassegni lui stesso le dimissioni”, scrive in un comunicato il consigliere Righini.