Coronavirus, panico sui bus Cotral. FdI: “Mascherine e guanti agli autisti”

Panico sui bus Cotral: mezzi stracolmi di persone e niente distanza di sicurezza tra passeggeri ed autisti. La Regione Lazio istituisce un tavolo permanente con le categorie interessate sul Trasporto Pubblico Locale, ma Fratelli d'Italia tuona: “L'azienda doti il personale del kit obbligatorio: mascherine, guanti e disinfettante”.

“Un plauso all’assessore Regionale ai Trasporti Mauro Alessandri per l’istituzione di un tavolo permanente con le categorie interessate sul Trasporto Pubblico Locale, tavolo fondamentale per riuscire a garantire ai tanti lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico di viaggiare in sicurezza, così come garantire al personale di svolgere la propria attività con tutte le prescrizione emanate a livello nazionale – dice il consigliere regione, Antonello Aurigemma –. Per questo in senso propositivo invito anche l’azienda di Trasporto Pubblico Regionale Cotral, che solo oggi ha dotato i depositi di due boccette di disinfettante e di catenelle di separazione tra la postazione di guida e le file dei passeggeri, a dotare tutti gli autisti del kit obbligatorio (mascherine, guanti e disinfettante) di cui sono ancora sprovvisti. Questo eviterebbe, come accaduto stamattina, eventuali verbali da parte delle forze dell’ordine addette al controllo, ma soprattutto di far viaggiare in sicurezza sia i passeggeri che gli autisti. Mi sia consentito un ringraziamento particolare a tutto il personale che, nonostante le continue mancanze, riesce a garantire un servizio essenziale mettendo a rischio anche la propria salute”.