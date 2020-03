Coronavirus, picco dei contagi a Roma: 73 positivi allo Spallanzani, 13 gravi

Picco dei contagi da Coronavirus a Roma: 73 casi positivi al Covid-19 ricoverati allo Spallanzani, 13 sono in gravi condizioni e necessitano di un supporto respiratorio. L'Istituto si riempie, mai così tanti pazienti positivi dall'inizio dell'emergenza: in 17 dimessi e trasfertisti o a casa o alla Cecchignola.

“In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 88 pazienti. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 73, inclusi i 13 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento. I pazienti in osservazione sono 15”, si legge nel bollettino medico dello Spallanzani numero 41.

Inoltre, continua il bollettino, “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 17 a questa mattina” e “i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 295”.

D'Amato: “Oggi i risultati delle autopsie sui due decessi avvenuti allo Spallanzani”

“Oggi i risultati delle verifiche autoptiche per stabilire reali nessi con Covid-19 dei due decessi allo Spallanzani di Roma”. Lo scrive su twitter l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. “Si tratta dei casi relativi a due pazienti, un uomo di 81 anni e una donna di 82. Il primo era un cittadino del Molise - ricorda D'Amato - trasferito dalla Rsa San Raffaele di Cassino, la seconda era una paziente trasferita dall'ospedale di Formia e residente a Formia. Su entrambe la direzione sanitaria ha disposto l'accertamento diagnostico per stabilire le cause di morte. Questo riscontro sarà importante per determinare realmente se la causa del decesso sia attribuibile al Covid-19 oppure alle altre patologie di cui erano affetti i due pazienti”.