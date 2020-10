Coronavirus, positivo il comico Dado: è ricoverato con sintomi al San Camillo

Il Coronavirus contagia anche Dado: il comico romano, all'anagrafe Gabriele Pellegrini, è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato con sintomi nel padiglione “Marchiafava” dell'ospedale San Camillo di Roma.

Ad annunciarlo è lo stesso Dado con un post su Facebook accompagnato da una foto direttamente dal letto dell'ospedale: “Essere o non essere positivo... io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione “Marchiafava” del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli. Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico! Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate”.