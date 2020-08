Coronavirus, positivo il portiere della As Roma Mirante: è asintomatico

Roma

(Fonte LaPresse) Coronavirus, positivo il portiere della As Roma Antonio Mirante: il 37enne è asintomatico ed in isolamento. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore con delle storie pubblicate su Instagram. “Sono purtroppo risultato positivo al test del covid-19. Volevo dirvi che sto bene e che non ho alcun sintomo, né tosse e né febbre. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i mie i compagni”, spiega il portiere. Martedì nella Roma erano stati trovati positivi, durante i tamponi di rito prima di iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, anche due giocatore della squadra Primavera: anche loro erano asintomatici.