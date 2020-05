Coronavirus e post emergenza: la Luiss ospita live la virologa Ilaria Capua

Coronavirus, il post emergenza è un libro ancora da scrivere. Su questa incognita il nuovo appuntamento della Luiss Guido Carli che avranno a disposizione la virologa Ilaria Capua.

Alle ore 18:00 si terrà l’appuntamento conclusivo dedicato al pubblico di giovani studenti, interessati a capire quali saranno gli scenari post emergenza globale, con grandi ospiti e i protagonisti del dibattito pubblico nazionale.





Per l’occasione interverranno: il Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto, insieme con la virologa Ilaria Capua, il giornalista ed editorialista del TG1 e Direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale Francesco Giorgino e l’Head of Operations Spotify e Chapter Leader ALL di New York Andrea Silvestrini.

Il Direttore Generale Lo Storto introduce e modera l’incontro sulle sfide e le trasformazioni che ci aspettano. Da un lato, la domanda di "socialità altra" e del "distanziamento sociale" e, dall’altro, il rapporto tra Scienza e Politica.

Segui l'evento in diretta