Coronavirus, primo caso positivo in Vaticano: chiusi tutti gli ambulatori

Il Coronavirus colpisce anche il Vaticano: primo caso accertato di Covid-19 nella Santa Sede all'interno della Direzione Sanità e Igiene. Il paziente sarebbe arrivato dalla Lombardia. In corso la sanificazione di tutti gli ambienti: chiusi gli ambulatori, ma resta attivo il presidio di pronto soccorso.

A confermare il primo caso di Coronavirus è il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al COVID-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti”.

A quanto si apprende, il paziente sarebbe arrivato dalla Lombardia e giovedì si sarebbe rivolto al Fondo Assistenza Sanitaria, l'Ente che assicura l'assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e a riposo, della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

La Direzione sanità e igiene del Vaticano si trova all'interno delle Mura Leonine, al contrario di altri uffici amministrativi che possono trovarsi all'esterno di quelli che sono comunemente percepiti come i confini della Città del Vaticano.