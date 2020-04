Coronavirus, quarantena da pazzi: 7 italiani su 10 stressati dall'isolamento

Coronavirus, gli italiani devastati dalla quarantena: il 70% vive perennemente stressato a causa dell'isolamento. Ecco cosa manca fare a uomini e quale è l'aspetto migliore dello stare chiusi in casa.

I vissuti psicologici legati all’emergenza sanitaria e le forme di disagio psicologico presenti nella popolazione sono state oggetto di una indagine nazionale effettuata dall’Istituto Piepoli per il Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi (CNOP).

Al primo posto delle limitazioni che pesano di più agli italiani c'è il non potersi relazionare con le persone al di fuori (51%) seguito dall'aumento del disagio psicologico (31%), dal non poter fare sport all’aria aperta (27%), dal non avere tanti spazi a disposizione (24%), dal non poter andare al lavoro (20%) e dal dover convivere forzatamente (9%). Indica “altro” il 4% mentre il 6% non vuole rispondere.

Sollecitati sugli eventuali aspetti positivi dell’isolamento forzato, gli intervistati rispondono: “ho più tempo da dedicare alla mia famiglia” è l'aspetto più positivo (49%) seguito da “ho più tempo da dedicare a me stesso” (34%), “sto leggendo libri” (25%), “sto imparando a cucinare” (12%), “sto seguendo dei corsi di lingua on line” (5%) e “non penso ci siano aspetti positivi” (18%).

In generale l’emergenza ha aumentato i livelli di disagio psicologico di 7 italiani su 10, soprattutto tra le donne e le persone comprese tra i 35 ed i 54 anni di età.

Il 42% degli italiani lamentano problemi di ansia, il 24% disturbi del sonno; il 22% irritabilità; il 18% umore depresso; il 14% problemi e conflitti relazionali; il 10% problemi alimentari; e solo il 28% dice di non aver nessun problema o disagio.

“Questi dati parlano da soli: l’emergenza sanitaria – commenta David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi – diventerà sempre di più un’emergenza psicologica. Se non vogliamo che questi problemi si traducano in disturbi più gravi o alimentino effetti collaterali, come malattie fisiche o forme di disagio lavorativo e sociale diffuso, è necessario che le Istituzioni rendano disponibili alla popolazione le risposte scientificamente più appropriate, che sono strategie e interventi psicologici. I cittadini debbono trovare nella Sanità pubblica - dagli studi dei medici di famiglia sino agli ospedali - nei luoghi di lavoro, nei servizi sociali, gli Psicologi che possono pianificare e attuare questi interventi. Oggi i Colleghi presenti nelle strutture pubbliche sono davvero troppo pochi e l’80% delle persone, se non si provvede, non avrà alcun aiuto appropriato o riceverà (come già accade) solo psicofarmaci, che per la gran parte dei casi non sono la risposta più adeguata. Non possiamo accettare che i cittadini debbano pagare di tasca loro un servizio di cui hanno diritto in base alle leggi dello Stato e che gli aspetti psicologici della salute vengano ignorati”.

Sullo stress pesa anche la situazione politica italiana e l'Unione Europea

L’attuale situazione politica e economica in Italia può influire “molto abbastanza” sulla condizione di stress per il 58% (a novembre era il 55%) mentre gli scontri con l’Europa per il 51% degli intervistati influiscono in maniera rilevante.