Coronavirus, rinviata la Solidarity Run a Villa Borghese del 29 febbraio

A causa dell'emergenza coronavirus a Roma è stata rinviata la “Solidarity Run”, la corsa di beneficenza che aveva come obiettivo quello di raccogliere fondi per le Onlus, in programma sabato 29 febbraio a Villa Borghese.

A comunicare il rinvio della manigestazione è stata l'Acsi, Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, in una nota. “Sulla base delle indicazioni ricevute e concordato con le amministrazioni locali, abbiamo deciso di spostare a data da destinarsi la prima edizione della Solidarity Run del prossimo 29 febbraio. La Solidarity Run, è e dovrà essere una grande festa della solidarietà per le Onlus che hanno aderito e per le persone che vogliono mettersi in gioco per passare un pomeriggio di grande affetto e solidarietà. Purtroppo le notizie che arrivano dal nord Italia riguardanti la trasmissione del Corona Virus, non ci possono far vivere questo evento con la spensieratezza di cui ci sarebbe bisogno. Se a questo aggiungiamo le ordinanze che hanno sospeso i concorsi, e le giuste precauzioni che si stanno prendendo in tutta Italia per evitare gli assembramenti di molte persone, abbiamo preferito spostare l'evento a data da destinarsi, quando l'emergenza sarà superata. Ringraziamo coloro che si sono iscritti finora e la loro iscrizione rimarrà valida fino all'individuazione di una nuova data. Chi non potrà partecipare sarà rimborsato del costo dell’iscrizione”.