Coronavirus, rischio fuga da Roma per Pasqua: posti di blocco anche di notte

Coronavirus, a Roma è rischio fuga perso le seconde case per il weekend di Pasqua e Pasquetta: da venerdì l'attività di vigilanza delle pattuglie della Polizia Locale del Campidoglio sarà potenziata, in particolare sulle consolari. E Raggi annuncia i posti di blocco anche di notte anti “furbetti”.

In occasione delle festività pasquali infatti, le prefetture dovranno promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l'osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all'interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze.

Massima attenzione viene richiesta nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo, in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza. Nell'attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà, infatti, possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico.

E Raggi annuncia che i posti di blocco verranno effettuati anche di notte, così da evitare eventuali fughe notturne. “Roma è una città di 3 milioni di abitanti e ad oggi ha avuto pochissimi contagi – spiega il sindaco a Radio Globo –. Non credo che per colpa di qualche diciamo 'pazzo' vogliamo vanificare tutto il lavoro fatto. Dobbiamo continuare a rimanere a casa, non possiamo mollare. Ho dato ordine di rinforzare i controlli per Pasqua ma nessuno pensi di fare la furbata di mettersi in viaggio di notte perché i controlli li facciamo anche di notte. Non lo fate, tanto vi pizzichiamo”.