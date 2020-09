Coronavirus Roma: 148 nuovi contagi. Positivi due professori in una scuola

Torna a salire il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione, giovedì 24 settembre sono stati registrati 230 nuovi contagi, di cui 148 a Roma. Positivi due professoresse dell'Istituto “Fratelli Bandiera” di piazza Bologna, panico tra studenti e genitori: preside a caccia dei contatti delle insegnanti.

“Su circa 10 mila tamponi giovedì nel Lazio si registrano 230 casi di questi 148 sono a Roma e zero decessi”. Così l'assessore alla Santa della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che precisa: “Il valore RT è a 0.85. Test antigenici verranno eseguiti su ogni accesso ai mezzi dell’Ares 118. Buona l’esperienza dei test al liceo Vian di Anguillara. Tutto si è svolto regolarmente. Presto a rotazione in tutte le scuole. La priorità è garantire sicurezza nelle scuole e non riaprire stadi con rischio di assembramenti”.

Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24h e di questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Russia e uno dall’Ucraina. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 78 casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di rientro dal Marocco, ventinove sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro dalla Toscana e otto sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati.

Nelle province si registrano 43 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e due dalla Toscana. Cinque i casi con link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazzione. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati

Positivi due professori della scuola “Fratelli Bandiera”: caccia ai contatti

Due professoresse dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, in zona piazza Bologna, sono state trovate positive al Coronavirus. "Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la Asl di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto necessari", si legge in una comunicazione della dirigente scolastica Cinzia Giacomobono pubblicata sul sito della scuola.

"Questa dirigenza ha provveduto – prosegue la preside - ad affiancare alle procedure di sanificazione, già previste dalla consultazione referendaria, un'ulteriore sanificazione straordinaria di tutti i locali interessati".