Coronavirus Roma: 21 nuovi casi. Focolaio San Raffaele: positivi salgono a 55

Aumenta ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: martedì 9 giugno registrati 23 nuovi positivi, di cui 21 tra Roma e provincia. La situazione del focolaio dell'Irccs San Raffaele della Pisana peggiora: scoperti altri 14 positivi, che fanno così salire gli infetti totali riconducibili alla struttura a 55.

Secondo infatti i dati della Regione Lazio, che sta continuando ad effettuare tamponi drive-in a tutti i pazienti dimessi dal 18 maggio in poi dalla struttura e ai loro contatti stretti tra Forlanini e Casal Bernocchi, ci vorranno ancora alcuni giorni prima che l'indagine epidemiologica verrà completato: bisognerà effettuare, in totale, oltre 2000 test.

“Martedì registriamo un dato di 23 casi positivi di cui 14 riferibili al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma che raggiunge così un totale di 55 casi positivi”, commenta l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato precisando che “sono 14 casi che rappresentano una coda riconducibile al focolaio dell’Irccs poiché sono pazienti che dopo alcuni giorni dalla dimissione dalla struttura hanno sviluppato la positività”.

I decessi sono stati 3, mentre continuano a crescere i guariti che sono stati 65 nelle ultime 24h e complessivamente raggiungono le 4.515 unità.

Il bollettino delle Asl, Policlinici e Aziende Ospedaliere del 9 giugno

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi, uno dei quali è riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non risultano nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 7 nuovi casi positivi di cui 2 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 10 nuovi casi positivi di cui 9 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 92 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 1 decesso: un uomo di 78 anni. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 34 pazienti ricoverati di cui 2 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 54 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 7 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale;

Policlinico Campus Biomedico - 5 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Ripresa attività ambulatoriale;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 3, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi, 195 pediatri del territorio ed ospedalieri hanno usufruito del servizio di teleconsulto pediatrico.