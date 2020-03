Coronavirus Roma, 4 pregiudicati ubriachi brindavano al parco: denunciati

Quattro pregiudicati ubriachi brindavano al parco dei cani violando il decreto del Governo sul Coronavirus: gli uomini, tutti di nazionalità romena, fermati e denunciati dai Carabinieri della stazione Divino Amore. Dramma per il quartiere: il parco è stato chiuso.

Uno dei quattro denunciati era già stato fermato in mattinata all'Eur, sempre per violazione del decreto sul Coronavirus. Per gli abitanti del quartiere di Roma Sud inizia un vero e proprio dramma, vista la chiusura dell'unico parco dove poter portare a spasso i cani in questo periodo di quarantena.