Coronavirus Roma, 84 medici infetti. Dramma contagi in corsia: “Numero salirà”

È allarme medici positivi al Coronavirus a Roma. Sono 84 i camici bianchi contagiati, due sono ricoverati: si tratta del 13% circa del totale dei contagiati in città. Ed il bilancio è pronto ad aggravarsi: per Antonio Magi, presidente dell'Ordine medici della Capitale, il numero salirà a causa della carenza di mascherine tra il personale sanitario.

Magi all'Agi ha precisato che due terzi di questi camici bianchi sono ospedalieri e un terzo sono medici di famiglia e specialisti delle Asl. “Sono quasi tutti in isolamento domiciliare ad eccezione di un paio, che sono ricoverati, ma non in terapia intensiva”.

Secondo Magi, “purtroppo questo numero salirà anche perché non abbiamo le mascherine, indispensabili non solo per proteggere i medici, ma anche i loro pazienti. Mascherine che bisognava acquistare in tempi di pace e non di guerra”.