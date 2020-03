Coronavirus Roma: agente di Polizia positivo, chiusa la scuola del figlio

Dopo la famiglia di Fiumicino e il parroco di san Luigi de Francesi, nuovo caso di Coronavirus a Roma. Positivo ai test è risultato un agente di Polizia in servizio al commissariato di Spinaceto.

L'uomo era in malattia dal 25 febbraio e qualche giorno prima aveva ricevuto la visita di un amico proveniente dalla Lombardia. Accusati i primi sintomi si è rivolto ai superiori che hanno avviato gli accertamenti. Il tampone non ha lasciato dubbi e l'agente è stato ricoverato domenica allo Spallanzani nella IV Divisione.

La Questura di Roma ha dato il via alle procedure di sanificazione dei locali del Commissariato e alla profilassi per tutti gli altri colleghi che potrebbero aver avuto contatti con l'uomo.

Coronavirus: liceo chiuso a Pomezia, poliziotto positivo è padre dello studente

Il poliziotto trovato positivo e ricoverato allo Spallanzani risiede a Pomezia, ed e' il padre di uno studente del liceo Pascal nella cittadina alle porte di Roma, liceo che e' stato evacuato per precauzione mentre sono in corso accertamenti sui contatti dell'uomo, a partire ovviamente dai familiari. L'uomo era assente per malattia da una settimana.