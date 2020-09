Roma

Martedì, 29 settembre 2020 - 17:05:00 Coronavirus Roma, contagi in continuo aumento: 219 nuovi casi, 115 in città I contagi totali nel Lazio da inizio emergenza sono 16265: martedì eseguiti 9mila tamponi. D'Amato: “Bene il via libera del Cts per i test rapidi nelle scuole”

Continua a salire il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: secondo il bollettino della Regione, martedì 29 settembre sono stati registrati 219 nuovi contagi, di cui 115 a Roma, e tre decessi. Preoccupazione il focolaio della una casa di riposo a Rocca di Papa: accesso interdetto alla struttura ed indagine epidemiologica in corso. “Su oltre 9 mila tamponi martedì nel Lazio si registrano 219 casi e tre i decessi, di questi 115 casi sono a Roma”. Così l'assessore alla Santa della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: “Bene il via libera dal CTS per i tamponi rapidi nelle scuole, conferma la bontà delle misure già intraprese nella nostra regione. Prosegue l’attività di testing presso il liceo Manara a Roma e l’istituto comprensivo Grassi di Fiumicino (Asl Roma 3). Nella Asl Roma 1 si inizierà dal liceo Orazio, Asl Roma 2 dal liceo Peano e Primo Levi. Parte anche la Asl di Viterbo con istituto P.Savi e prosegue la Asl di Frosinone con liceo Severi”. Per quanto riguarda invece il focolaio nella casa di riposo “Villa Maria” di Rocca di Papa, è stato interdetto l’accesso alla struttura e si accede solo previa autorizzazione: è in corso l’indagine epidemiologica. Iniziati i trasferimenti alla RSA di Genzano. Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi nelle ultime 24h e di questi un caso di rientro dalla Russia, sono diciannove i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato al test sierologico. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 50 casi nelle ultime 24h e tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 23 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di un casi già noti e isolati. Undici i casi con link a cluster di Villa Maria Immacolata dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. si registra un decesso. Nella Asl Roma 5 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitre contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna. Diciannove i contatti di casi già noti e isolati. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Nelle province si registrano 26 casi e un decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono diciotto i casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati. Un caso di rientro da Rep. Domenicana. Si registra un decesso di un uomo di 89 anni. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e si tratta di casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di quattro contatti di casi già noti e isolati e un caso di rientro dalla Tunisia.