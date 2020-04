Coronavirus Roma, i contagi scendono ancora: 24 nuovi casi. Record di guariti

Scende ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: mercoledì 15 aprile registrati 121 positivi, di cui solo 24 a Roma. Doppio record: il trend dei contagi scende al 2,3%, minimo storico, e i guariti nelle ultime ventiquattro ore aumentano di 85 unità.

“Mercoledì registriamo un dato di 121 casi di positività di cui 52 riferibili al cluster della Rsa di Rocca di Papa, già sotto cordone sanitario, e un trend al 2,3%, il più basso da inizio epidemia2. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle Rsa e case di riposo, non si può abbassare la guardia”, aggiunge D'Amato.

L'assessore poi spiega: “È stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Su Rocca di Papa è in corso l’audit richiesto alla Asl Roma 6 e al Seresmi (servizio regionale malattie infettive - Spallanzani) per la verifica di tutte le procedure operative adottate e le misure di prevenzione. Resta una forte criticità. Roma città - osserva poi l'assessore - registra una frenata nel trend con il dato di 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196), di più di 6mila unità”.

Inoltre, “nelle province di Latina, Rieti e Frosinone non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i guariti - conclude D'Amato - registriamo un record: sono saliti di 85 unità nelle ultime 24 ore, portando il numero totale a 874, mentre i decessi sono stati 11 e i tamponi effettuati fin qui sono circa 76mila”.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 9 nuovi casi positivi e 2111 persone uscite dall'isolamento domiciliare, il triplo di quante ne sono entrate; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 11 nuovi casi positivi più 1637 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 4 nuovi casi positivi e 2040 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 11 nuovi casi positivi e 2440 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 7 nuovi casi positivi e 2256 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 61 nuovi casi positivi di cui 52 riferibili al cluster della Rsa di Rocca di Papa e 93 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 2 i nuovi casi positivi e 5819 le persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 5 nuovi casi positivi e 30 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 11 nuovi casi positivi e 2473 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e 15 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Undici nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledì registrati altri undici nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 311. A perdere la vita: una donna di 82 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 2; un uomo di 62 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 3; una donna di 80 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 5; due donne di 90 e 81 anni e un uomo di 95 anni, tutti con precedenti patologie, nell'Asl Roma 6; una donna di 82 anni con precedenti patologie all'Asl di Viterbo; quattro donne di 58, 81, 83 e 88 anni, tutte con precedenti patologie, al Policlinico Tor Vergata.

L'ex ospedale d Genzano diventa Rsa Covid

“Il Direttore generale della Asl Roma 6 ha appena comunicato che è intenzione dell’azienda sanitaria riconvertire l’ex ospedale di Genzano in una struttura pubblica residenziale sanitaria assistita (RSA) per anziani COVID positivi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Questa scelta, sostenuta anche dai sindaci di Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Lanuvio e Nemi, è condivisa dalla Regione - spiegano - ed è importante in questa fase per tutelare gli anziani fragili che non necessitano di cure ospedaliere, ma di percorsi separati e personale esclusivamente dedicato e formato”.

“Una struttura pubblica di questo genere - precisano Leodori e D'Amato - è fortemente significativa sia per l’utilizzo di un patrimonio edilizio pubblico, sia per affrontare l’emergenza Coronavirus e la tutela dei più anziani. Il Sistema sanitario regionale in questa emergenza ha sempre lavorato sulla differenziazione dei percorsi e la garanzia della presa in carico. Il personale sarà debitamente formato e ci sarà una ‘full immersion’ anche con gli operatori dello Spallanzani per i metodi di vestizione e svestizione e l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione. La struttura potrà contenere fino a 40 posti letto”.

Consegnate dalla Regione Lazio 53.300 mascherine FFP2

Nel Lazio "mercoledì sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 165.800 mascherine chirurgiche, 53.300 maschere FFP2, 445 tute impermeabili, 27.900 calzari, 58.500 guanti, 33.400 cuffie". Così la Regione attraverso Facebook.