Roma

Lunedì, 16 marzo 2020 - 13:34:00 Coronavirus Roma, il picco in arrivo: 31 nuovi casi allo Spallanzani in 24 ore Mai così tanti nuovi ricoveri in un solo giorno nell'Istituto a Portuense da inizio emergenza Covid-19. Il bollettino medico: 151 casi, 18 i più gravi

Guarda la gallery Il picco dei casi di Coronavirus a Roma è in arrivo. Ben 31 nuovi positivi ricoverati allo Spallanzani in un solo giorno, 86 in una settimana: non erano mai stati registrati così tanti nuovi ricoveri in sole ventiquattro ore dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Lo riverisce il bollettino medico dell'Istituto a Portuense, il numero 46: “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 151. Di questi, 18 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus, sono 322". "In giornata - viene precisato - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". Infine, i medici dell'ospedale romano spiegano che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 32". Il bollettino medico di domenica registrava 120 pazienti positivi ricoverati: battuto il "record" di 17 nuovi contagi in un giorno registrato tra sabato 7 e domenica 8 marzo, quando si passò da 37 a 54 ricoverati.