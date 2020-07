Coronavirus, Roma infetta Capri: positivi tre giovani romani in vacanza

Coronavirus, l'onda dell'aumento dei contagi a Roma arriva fino a Capri: tre giovani turisti romani, in vacanza sull'isola campana insieme ad altri cinque amici, trovati positivi al Covid-19. L'Asl Napoli 1 ha attivato un'indagine epidemiologica per tracciare tutti i movimenti del gruppo di ragazzi.

Il gruppo, formato da quattro ragazzi e quattro ragazze, era in vacanza a Capri nell'ultimo fine settimana. I tamponi, si apprende da fonti dell'Asl napoletana, sono stati effettuati a Roma al rientro dei ragazzi poiché uno dei turisti aveva la febbre.

A preoccupare principalmente è la una ragazza positiva del gruppo che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un'altra località balneare campana e si sta cercando di ricostruire il suo percorso. Asl a lavoro anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell'isola già in fase di contagio o se hanno contratto il virus in quel di Capri.

Per l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio la situazione è sotto controllo: “Si è svolta tra il 16 ed il 19 di luglio una gita a Capri per una comitiva di 8 giovani ragazzi e ragazze di Roma ed è stato già effettuato il contact tracing. Al loro rientro nella Capitale due sono risultati febbrili la sera del 20 luglio ed il 21 luglio vengono eseguiti tutti i tamponi. I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il Seresmi”.

Intanto sull'isola azzurra il sindaco Cirino Lembo ha firmato un'ordinanza che obbliga l'uso della mascherina anche all'aperto nelle strade del centro storico e nelle vie dello shopping fino 31 luglio 2020 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 04.00.