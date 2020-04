Coronavirus Roma, morto capo operaio Ama di 52 anni: lavorava a Rocca Cencia

Dopo aver colpito il Comune di Roma, il Coronavirus miete la sua prima vittima anche nella municipalizzata Ama: è morto un capo operaio dello stabilimento di Rocca Cencia di 52 anni, stroncato dal Covid-19 dopo 20 giorni passati di ricovero presso l'Istituto Spallanzani.

E. C., queste le sue iniziali, era in servizio da 27 ed era assente dall’azienda per malattia dallo scorso 9 marzo. Lascia la moglie e due figli.

“E’ una notizia terribile – dichiara l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis –. Appena ho appreso del decesso ho voluto immediatamente chiamare la moglie del nostro collega, tra l’altro padre di due figli, per esprimere tutto il cordoglio e tutta la vicinanza possibile, sia a titolo personale sia a nome dell’azienda che rappresento. In questo momento più che mai Ama è una piccola grande comunità di donne e uomini che idealmente si stringono attorno alla famiglia, ai colleghi più stretti e agli amici”.

"Profondo dolore per la scomparsa, a causa del Coronavirus, del capo operaio dell'autorimessa Ama di Rocca Cencia. Ci stringiamo alla sua famiglia e siamo vicini all'azienda e ai suoi colleghi", scrive invece il sindaco di Roma Virginia Raggi su Twitter.