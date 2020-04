Coronavirus Roma, morto funzionario dell'Anagrafe. Nel Lazio 117 nuovi casi

È stabile il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: sono 117 quelli registrati nella giornata dell'8 aprile, che portano così il totale dei contagiati da inizio emergenza Covid-19 a 4266. Tra le vittime di mercoledì anche Aulo Mechelli, 65enne funzionario responsabile dell'Anagrafe della Capitale.

Mechelli era ricoverato dall'inizio del mese di marzo al Policlinico Gemelli. “Un dipendente di Roma Capitale, affetto da Coronavirus, è deceduto in queste ore. Una notizia che apprendo con dolore. Il mio pensiero e un forte abbraccio vanno alla famiglia: il Comune di Roma, tutto, e la città si stringono a voi in questo momento di sconforto”, scrive il sindaco Virginia Raggi su Twitter.

Il bollettino della Regione Lazio

"Mercoledì registriamo un dato di 117 casi di positività. Si conferma la frenata con un trend al 2,8% e c’è un’inversione di tendenza tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (13.936) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.604)". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che "sono in continua crescita i guariti, che salgono di 28 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 574 totali, mentre i decessi, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 6 e fin qui sono stati eseguiti oltre 55mila tamponi".

"Ora non bisogna mollare e continuare a tenere alto il livello di attenzione", sottolinea l'assessore, che poi osserva: "A Frosinone si registra il primo caso di ictus con Covid-19 trattato, mentre Roma città continua il rallentamento con 31 casi". Proseguono poi i controlli nelle case di cura e Rsa su tutto il territorio. “Presto - fa sapere D'Amato - arriveranno 580 infermieri nei Distretti per le attività di sorveglianza, monitoraggio e domicilio. E’ stato inoltre istituito il coordinamento Covid in ogni distretto sanitario2.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 9 nuovi casi positivi e 1545 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 10 nuovi casi positivi più 34 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 12 nuovi casi positivi e 1693 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 9 nuovi casi positivi e 1780 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 26 nuovi casi positivi e 1935 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 10 nuovi casi positivi e 69 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 14 i nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili al Comune di Fondi, e 4178 le persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 14 nuovi casi positivi, di cui la maggior parte riferibili ai cluster di Veroli e Cassino, e 310 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 4 nuovi casi positivi e 2360 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 9 nuovi casi positivi, tutti riferibili a cluster già noti.

Sei nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledi registrati altri sei nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 244. A perdere la vita: una donna di 89 anni con pregresse patologie nell'Asl Roma 1; un uomo di 86 anni con gravi patologi pregresse nell'Asl Roma 2; un uomo di 78 anni ed una donna di 83 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 3; una donna di 78 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 5; una donna di 96 anni nell'Asl di Frosinone.

Il bollettino medico dello Spallanzani

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 172. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 223”. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani nel bollettino medico, il numero 69. L'ospedale conferma poi che si sta stabilizzando “l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi”, nel senso che i pazienti dimessi sono anche mercoledì più numerosi di quelli ricoverati.

Regione Lazio consegna altre mascherine, ma è allarme tute

Nel Lazio "oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 36.000 mascherine chirurgiche, 65.050 maschere FFP2, 6.850 maschere FFP3, 11.690 camici impermeabili, 25.290 calzari, 112.000 cuffie e 83.900 guanti". Così, in un post su Facebook, la Regione, la quale aggiunge però che c'è una "emergenza sulle tute, segnalata ad Arcuri, dato che ne sono arrivate solo 200 sul fabbisogno di 20mila".

Riattivato il laboratorio sabotato del San Camillo

Mercoledì mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e dal direttore generale dell’A.O. San Camillo, Fabrizio D’Alba, ha visitato l’ospedale romano e, in particolare, il laboratorio per le analisi dei test Covid-19 che è stato oggetto di un sabotaggio proprio alla vigilia della sua attivazione. Oggi il laboratorio è a pieno regime. Lo comunica la Regione Lazio. “Una visita per ringraziare tutti gli operatori che in questi giorni stanno lavorando al massimo per contrastare la diffusione del virus - ha detto Zingaretti al termine della visita -. Ho potuto verificare personalmente la riattivazione del laboratorio dei test che aveva subito un sabotaggio, un’azione ancor più vigliacca in un momento di emergenza come quello che stiamo attraversando. Sul sabotaggio le indagini proseguono e ci auguriamo che presto siano individuati i responsabili”.

“La rete dell’assistenza anche durante l’emergenza Covid non si è mai fermata - ha aggiunto D’Amato -. Nell’ultimo mese, infatti, l’ospedale San Camillo ha portato a termine 14 trapianti, un numero eccezionale che dimostra quanto l’attività assistenziale sia sempre stata garantita grazie allo straordinario impegno dei medici, degli infermieri e di tutti i professionisti che voglio ringraziare”.

Trasferiti a Roma i 32 positivi dell'equipaggio della Costa Crociere

"Abbiamo avuto la conferma che a partire da ieri sera sono stati tutti trasferiti in un Centro Covid a Roma i 32 positivi indonesiani, membri dell'equipaggio di una nave Costa crociere, che erano alloggiati nell'hotel B&B di Parco Leonardo. La parte restante del gruppo, i cui membri sono risultati negativi, sono in attesa di ripartire con un volo per l'Indonesia programmato per sabato 11 aprile". Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

"Sono invece tornati nell'albergo di Fiumicino che li ospitava, il Mercure, i due inglesi e gli 8 russi che sarebbero dovuti partire con un volo stamattina per le loro destinazioni, ma il cui aereo ancora una volta non è stato confermato. Siamo in attesa di conoscere quando potranno nuovamente tentare la partenza", conclude Montino.