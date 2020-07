Coronavirus Roma, oggi 5 nuovi positivi: tre sono sempre del Bangladesh

Nel Lazio si registrano 5 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 3 di importazione: due registrati nella città di Roma e uno a Latina.

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

“Oggi registriamo un dato di 5 casi e zero decessi. Dei nuovi casi tre sono casi di importazione: due registrati nella città di Roma e uno a Latina - spiega l'assessore D'Amato -. I casi positivi al tampone rilevati all'aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato ieri da Dacca (Bangladesh) sono stati 36 (oltre il 13 per cento) e sono stati in gran parte trasferiti al Covid Center di Casal Palocco (spoke dello Spallanzani). I casi correlabili ai voli provenienti da Dacca (Bangladesh) sono stati finora complessivamente 77. Tutti i passeggeri del volo di ieri sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento”.

Inoltre l'assessore tiene a sottolineare la “straordinaria adesione da parte della comunità del Bangladesh per i test al drive-in Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) a dimostrazione che è stato raccolto l'appello lanciato dalla Asl Roma 2. Sono state importanti le indicazioni delle autorità religiose e dei rappresentanti della Comunità”.

Nella Asl Roma 1 dei 4 casi registrati nelle ultime 24 ore 2 sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati - continua l'assessore D'Amato -. Ulteriori 2 casi arrivano da accesso al pronto soccorso dall'ospedale San Pietro e uno dal pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata”.

Infine per quanto riguarda le province del Lazio si registra un caso nella Asl di Latina: “si tratta - conclude l'assessore - di un link familiare con la donna di nazionalità Indiana e di rientro dall'India che era correttamente in isolamento”.