Coronavirus, Salvini deride la Polizia Locale. Rabbia dell'Arvu: “Vergognati”

Coronavirus, Matteo Salvini deride la Polizia Locale in diretta tv a “Non è l'Arena” di Massimo Giletti: “Mandare vigili urbani o ausiliari del traffico a presidiare zona rossa è evidente che fa ridere”. La rabbia dell'Arvu, l'Associazione Romana Vigili Urbani: “Si vergogni”.

“Quanto detto domenica sera nella trasmissione Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti da parte del Senatore Matteo Salvini è veramente vergognoso – spiega il presidente della Arvu Europea, Mauro Cordova – e pensare che quando ha ricevuto la Dirigenza Arvu oltre a complimentarsi per quello che quotidianamente facciamo e rischiamo come operatori della Polizia Locale, promise che una volta eletto al Parlamento avrebbe immediatamente fatto approvare una nuova legge di riforma della PL. Non lo ha fatto neanche da Ministro dell'Interno”.

“Si vergogni – conclude Cordova – e sappia che i 70.000 Poliziotti Locali di tutta Italia non dimenticheranno mai la sua infelice e denigrante uscita irrispettosa per tutti, compresi i cittadini di tutto il paese che da sempre usufruiscono dei servizi che la Polizia Locale tutti giorni eroga, compera la sicurezza”.