Coronavirus: scappa a Cosenza per la quarantena, poi torna a Roma. Denunciato

In piena emergenza Coronavirus, da Roma scappa a Cosenza ma quando scopre che in Calabria sono obbligatori 14 giorni di quarantena per chi arriva da un'altra regione, si rimette in macchina e torna nella Capitale. Scatta la denuncia per il mancato rispetto dell'isolamento.

L’uomo, un 74enne residente a Roma, il 13 aprile era stato fermato dalla Polizia Locale nel territorio di un Comune in provincia di Cosenza. Nei suoi confronti, oltre alla sanzione per non aver rispettato le prescrizioni relative agli spostamenti, è stata applicata la quarantena obbligatoria per 14 giorni, come previsto da un'ordinanza della Regione Calabria, ma martedì mattina, durante i consueti controlli, il 74enne non è stato trovato nella località dell'isolamento. Il Comando del luogo ha immediatamente preso contatti con il Gruppo della Polizia Locale di Roma del IX Municipio, zona di residenza dell'uomo, che ha inviato una pattuglia presso la sua abitazione: una volta identificato, gli agenti hanno denunciato il cittadino per il mancato rispetto della quarantena.

Negli ultimi due giorni sono 70 le irregolarità riscontrate dalla Polizia Locale per mancata osservanza delle disposizioni a tutela della salute pubblica.