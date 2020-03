Roma

Lunedì, 16 marzo 2020 - 17:32:00 Coronavirus, slitta il processo Casamonica: rinviate le prossime due udienze Le sedute in programma per il 17 e per il 19 marzo rinviate a data da destinarsi: accolta la richiesta dell'avvocato Naso, difensore di uno degli imputati

Annullate e rinviate a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus le due udienze, in programma questa settimana, del maxiprocesso al clan dei Casamonica che vede 44 persone imputate con accuse che vanno dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, usura e alla detenzione illegale di armi. Il presidente del collegio la scorsa settimana aveva comunicato con un decreto notificato alle parti che le due udienze in programma per il 17 e per il 19 marzo si sarebbero celebrate nonostante l’emergenza Covid-19 passando dalle aule di piazzale Clodio all’aula bunker di Rebibbia. Una scelta che era stata contestata con un atto scritto da uno dei difensori, l’avvocato Giosuè Bruno Naso. Oggi la nuova determinazione del presidente del collegio che ha disposto il rinvio delle udienze a una data che verrà comunicata successivamente.