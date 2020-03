Coronavirus, slitta pagamento del bollo auto nel Lazio: giugno nuova scadenza

Coronavirus, anche nel Lazio slitta il pagamento del bollo auto: per pagare la Tassa automobilistica regionale in scadenza tra il 3 marzo ed il 31 maggio ci sarà tempo fino a tutto il mese di giugno, senza ulteriori interessi o more. Pagamenti posticipati anche per Iresa e Irba.

Nel dettaglio la delibera della Regione Lazio prevede di sospendere i termini di versamento: della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020; di sospendere i termini di versamento dell’IRESA dovuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020; dell’IRBA dovuta per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, anno tributario 2020. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato. Inoltre la delibera specifica che la sospensione dei termini, non impedisce il versamento ordinario volontario alla già fissata scadenza.

Per la Lega però la sospensione del bollo auto non è sufficiente. “La decisione da parte della Giunta regionale di sospendere, fino al 31 maggio, il pagamento del bollo auto non basta – scrive in una nota la consigliera regionale Laura Corrotti –. Come ho già ribadito più volte, per voler veramente sostenere le aziende ed i cittadini laziali è necessario sospendere immediatamente tutti i pagamenti delle tasse locali: Irap, addizionale Irpef, Ecotassa e Tassa sulle concessioni e non solamente il bollo auto. In modo da poter garantire più liquidità alle famiglie almeno fino a quando le aziende non potranno riaprire”.