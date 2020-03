Coronavirus: Sonia chiude Hang Zhou, il ristorante cinese più famoso di Roma

Cresce ancora di più a Roma la paura del coronavirus: la gente resta a casa e non va più a mangiare fuori. E nella psicosi generale, Sonia chiude Hang Zhou, il ristorante cinese più famoso della città all'Esquilino, meta di romani, turisti vip, per ben due mesi.

A darne l'annuncio è la stessa proprietari Sonia, in un post su Facebook. “Con grande rammarico sono costretta a chiudere il ristorante fino al 30 di aprile perché la psicosi portata dal coronavirus sta colpendo tutti. Sebbene abbia avuto una notevole riduzione dei clienti io non avrei chiuso ma il problema sono i miei dipendenti, che presi dal panico hanno deciso di non venire più a lavorare e mi hanno chiesto un periodo di pausa, alcuni di loro hanno già comprato i biglietti per tornare in Cina dai loro cari, per questo motivo, mio malgrado, ho dovuto prendere questa decisione. Mi scuso immensamente e ringrazio tutte le persone, che nel momento in cui ero in difficoltà perché noi cinesi sembravamo i portatori del virus a cominciare dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e tutti famosi e non famosi che hanno sempre dimostrato di volermi bene. Ad ogni modo quest’anno non chiuderò il mese di agosto. Approfitterò di questa chiusura per rendere il locale più bello ed accogliente. Io rimarrò a Roma, starò al ristorante e a chi mi verrà a trovare sarò lieta di offrire un caffè o il mio te. Ci vediamo alla riapertura”.