Coronavirus, trend dei contagi in picchiata nel Lazio. A Roma 49 nuovi casi

Continua a scendere il numero dei nuovi casi di Coronavirus: mercoledì registrati 169 contagiati, di cui 49 a Roma, portando così il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 a 3264. Il trend è in decrescita, per la prima volta sotto al 6%, ma per la Regione “l'attenzione deve restare alta”.

"Mercoledì registriamo un dato di 169 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta sotto al 6%. Manteniamo però alta l’attenzione". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati", sottolinea D'Amato, osservando che "da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in frenata, ma non dobbiamo mollare la guardia. L'obiettivo - prosegue l'assessore - è raggiungere il coefficiente di sviluppo R0". Inoltre, "sono in continua crescita i guariti, che salgono di 46 unità nelle ultime 24 ore, circa due ogni ora, arrivando a 337 totali", e "sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.547", mentre "i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7".

D'Amato ricorda poi che "è attivo da questa mattina, e ha già ricoverato il suo primo paziente, il Covid Center del Campus Bio-Medico, con 9 posti letto di terapia intensiva, mentre presso l’A.O. San Giovanni nelle ultime 48 ore non ci sono stati casi positivi al Covid-19”.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 23 nuovi casi positivi e 948 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 14 nuovi casi positivi più 11 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 12 nuovi casi positivi e 1114 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 10 nuovi casi positivi e 1253 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 33 nuovi casi positivi e 1330 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 20 nuovi casi positivi.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 15 nuovi casi positivi e 3091 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 18 nuovi casi positivi e 174 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Viterbo sono 13 i nuovi casi positivi e 1408 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 11 nuovi casi positivi e 18 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Sette nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledì registrati altri sette nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 169. A perdere la vita: un uomo di 83 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 4; un uomo di 76 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 5; una donna di 66 anni ed un uomo 81 anni, entrambi con patologie pregresse, nell'Asl Roma 6; una donna di 74 anni con patologie pregresse nell'Asl di Frosinone; una donna di 75 anni con patologie pregresse nell'Asl di Rieti; ed un uomo di 78 anni con patologie pregresse nell'Asl di Viterbo.

Arrivano nel Lazio nuovi dispositivi di protezione

"Arrivati, da acquisti diretti, 1 milione di mascherine FFP2 e 200mila camici". Così la Regione Lazio attraverso Facebook. In un altro post la Regione sottolinea che sono in distribuzione presso le strutture sanitarie 93.300 mascherine chirurgiche, 32.200 maschere FFP2, 1.230 maschere FFP3, 88.800 camici impermeabili monouso, 19.200 calcari, 30.900 guanti e 540 occhiali.