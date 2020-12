Coronavirus e turismo in lockdown: Cremonesi dialoga con Giuseppe Roscioli

Coronavirus e turismo in lockdown: con l'arrivo di un Natale passato al buio e chiusi tra le mura di casa, l’avvocato e manager Giancarlo Cremonesi, presidente dell’Associazione “Il Timone”, si confronta con Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi Roma, per tracciare un'istantanea sul settore alberghiero romano.

Quello di mercoledì 16 dicembre, alle ore 15.30 sulla piattaforma Zoom, sarà il terzo appuntamento del ciclo di incontri digitali “Oi dialogoi”. Roma, orfana di turisti e di stranieri, affronterà il primo Natale con gli alberghi semi vuoti. In 9 mesi bruciati due miliardi e mezzo di fatturato nel settore turistico e il conto sarà ancora più salato quando si calcoleranno anche i mancati introiti delle festività. Cosa cambierà nell'era post Covid?Quali strategie si stanno studiando per la ripartenza? Come attirare investimenti stranieri in Italia? A sei mesi dall’elezioni del nuovo sindaco della Capitale, è ancora tabula rasa di idee e progetti.

Modera l'incontro la giornalista Valentina Renzopaoli. Chi desidera seguire l’incontro è pregato di mandare una email a gccremonesi@gmail.com. L’integrale sarà successivamente pubblicato sulla pagina social dell’Associazione Il Timone e sulla pagina Facebook ufficiale di Giancarlo Cremonesi.