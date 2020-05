Coronavirus, ultras Roma contro la ripresa della Serie A: “Stop al campionato”

Gli ultras della As Roma contrari alla ripresa del campionato di Serie A: in più punti della Capitale sono comparsi degli striscioni firmati da diversi gruppi Curva Sud contrari a un finale di stagione a porte chiuse dopo l'emergenza Coronavirus.

“Prima il rispetto e la dignità... Per noi il campionato finisce qua!”, recita uno striscione, “Con la nazione in questo 'stato', siamo contrari alla ripresa del campionato”, si legge su un altro. “Chi muore, chi soffre... e chi lucra. Stop al campionato”, e ancora: “Sugli spalti senza la mia gente... che non riparta niente”.