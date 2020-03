Coronavirus, viola decreto ed esce di casa: ubriaca alla guida travolge 3 auto

Una donna, incurante delle norme per evitare la diffusione del Coronavirus, viola il decreto del Governo ed esce di casa, prende la macchina e va in giro per Civitavecchia. Ma nella centralissima via Baccelli travolge tre auto in sosta: era ubriaca e con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.

La donna, con regolare permesso di soggiorno e residente a Civitavecchia, dopo lo scontro è stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato insieme ad una pattuglia della locale Polizia Stradale. Sottoposta al controllo dell’etilometro, la donna è risultata avere un elevato tasso alcolemico addirittura oltre tre volte il consentito.

Qui la reazione furiosa. Dopo che si è resa conto della sua positività all’esame etilometrico, la donna si è scagliata contro i poliziotti con spinte, calci, frasi ingiuriose e minacce. Gli agenti dopo aver riportato la situazione sotto controllo, hanno denunciato la cittadina per oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebrezza nonché per l’art. 650 C.P., avendo anche violato le vigenti prescrizioni in ordine all’emergenza Coronavirus.