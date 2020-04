Coronavirus: viola decreto, forza posto di blocco ed investe un carabiniere

Esce di casa violando il decreto del Governo, non si ferma all’alt dei Carabinieri della Stazione Roma Trionfale ed intenzionalmente investe con lo scooter su cui viaggiava uno dei militari che stavano svolgendo il posto di blocco. È successo lunedì pomeriggio.

A guidare lo scooter un 26enne romano, che è stato bloccato dal carabiniere contuso dopo un breve inseguimento. Il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, per “lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale” nonché sanzionato per aver violato il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il carabiniere coinvolto è stato curato presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo e se la caverà in pochi giorni, per lievi contusioni.