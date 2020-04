Corriere derubato durante una consegna: dal furgone presi borsello e contanti

Corriere derubato durante una consegna al Trullo: dal furgone in sosta spariscono un borsello e dei soldi in contanti. Dopo un tentativo di fuga dentro un condominio, fermati i due ladri.

Stava tornando nel furgone parcheggiato per effettuare una consegna, quando si è accorta che la portiera era aperta e che dal mezzo si stavano allontanando, in direzione di un’area condominiale compresa tra Via del Trullo e Via Monte Cucco, un uomo ed una donna. La ragazza ha subito chiamato il NUE e due pattuglie del Reparto Volanti sono immediatamente arrivate.

La vittima ha dato agli agenti della Polizia di Stato le descrizioni dei ladri e gli ha indicato dove erano andati a nascondersi. Quando i due malviventi si sono accorti dell’arrivo dei poliziotti sono scappati all’interno del parco condominiale; durante la corsa L.A., 38enne romano, si è disfatto del borsello contenente soldi e cellulare ma è stato bloccato ed arrestato. K.N., 25enne ucraina, ha continuato la fuga ma è stata anche lei bloccata ed arrestata poco più avanti, nei pressi del mercato del Trullo.

Perquisiti, addosso all’uomo sono stati trovati ulteriori 29 euro provento del furto; addosso alla donna invece, occultate tra i capelli ed utilizzate come fermaglio, sono state trovate diverse banconote per un totale di 150 euro.

Il borsello recuperato dagli agenti, contenente altri 225 euro, ed il resto del bottino sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.