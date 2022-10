Corriere scavalca un muro per una consegna e lo fa crollare: in codice rosso

Un corriere romeno di 39 anni, nel tentativo di scavalcare un muretto per consegnare un pacco, ha provocato il crollo dello stesso e si è ferito cadendo su una struttura in ferro fuoriuscita dal cemento armato.

Il corriere è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Gemelli in codice rosso per trauma performante del costato. Sul posto i carabinieri e un ispettore della Asl Roma 4 Bracciano. Accertamenti in corso.

E' accaduto lunedì in via Trevignano, a Manziana, vicino a Roma.