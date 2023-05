Corruzione a Ostia, Ferrara, 5 Stelle: “Il mare di Roma lasciato solo”

"Arresti, perquisizioni e abbandono delle spiagge: il mare di Roma lasciato solo". Così in una nota il vicepresidente dell'Assemblea Capitolina Paolo Ferrara, del Movimento 5 Stelle, sulla maxiretata scattata a Ostia la mattina del 3 maggio.

"Panoramica di un territorio abbandonato - ha detto il consigliere - è notizia di stamattina che oltre cento agenti di Polizia locale stanno eseguendo perquisizioni e sequestri in tutta Ostia, con 12 persone arrestate per reati contro la PA, tra cui alcuni funzionari pubblici. Il giro di soldi è importante: sarebbero stati trovati almeno 65mila euro. Sembrerebbe che l'inchiesta riguardi anche le solite spiagge, e infatti sul rovescio della stessa medaglia c'è un Municipio che non può o non vuole amministrare il litorale, la propria risorsa più grande, e quindi vuole restituire le deleghe al Campidoglio. Ma in Campidoglio c'è un sindaco che da un anno tentenna tra i sì e i no, e quelle deleghe non se le riprende. Il Mare di Roma è stato lasciato solo da chi aveva il dovere di governarlo: e dove le istituzioni latitano, prospera l'illegalità. Basta guardare le news".