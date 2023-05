Corso Francia, crepe sotto la tangenziale: il ponte dell'Olimpica sorvegliato

Il ponte dell'Olimpica, cioè il quello grazie al quale la Tangenziale Est e via del Foro Italico passano sopra corso Francia, è ora un sorvegliato speciale: ci sono delle crepe e delle spaccature sotto il ponte.

Dopo una verifica eseguita dai Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ha emesso in via precauzionale il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. L'allarme era partito dalle delle foto a da delle segnalazioni fatte via social, sui gruppi di quartiere di Roma Nord.

Paolini, Lega: “Serve una doverosa manutenzione”

A pubblicare le prime foto è stato il consigliere della Lega del Municipio XV Daniel Paolini. “Guardate in che condizioni si trova questa parte della sopraelevata - ha scritto Paolini sul gruppo Facebook “Corso Francia” indicando le crepe - ho scritto a vari e molteplici uffici segnalando tutto per attivare tutti i procedimenti atti alla verifica innanzitutto dello stato di pericolosità e a valutare possibilmente un’eventuale e doverosa manutenzione”.

Torquati: “Estrema cautela”

“Sono intervenuti sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco- ha spiegato su Facebook il presidente del Municipio XV Daniele Torquati - non hanno riscontrato particolari criticità, ma per estrema cautela promuoveranno delle prescrizioni tra cui il divieto dei mezzi pesanti e un transennamento a protezione dei passanti. Sul posto è intervenuto anche l'ufficio ponti di Roma Capitale che già il 27 gennaio aveva effettuato l'ultimo sopralluogo periodico. In via cautelativa, a seguito del fotogramma dei Vigili del Fuoco, nel caso fosse necessario il Municipio supporterà le attività dell'ufficio competente di Roma Capitale”.