Così si ruba in metro a Roma: lo scippo ripreso in diretta, ecco il video choc

Attenzione ai borseggiatori. A Roma sui mezzi pubblici l'avviso è ovunque. Nonostante ciò le metro romane sono le prime in Europa per numero di furti ai passeggeri. Al punto che basta un telefonino e un po' di calca a bordo per riprendere in diretta un furto. Che sia metro A, B, C, Roma-Lido o Roma-Viterbo cambia poco: i borseggiatori sono ovunque. E rubano. Sempre.

Postato su twitter

Nel video postato sul profilo twitter da Fabio Rosati, uno dei maggiori esperti di mobilità in Italia, si vede un ladro in azione. La tecnica è colladauta. La mano ferma. E basta uno scossone, una frenata, una leggera spinta per aprire lo zaino della vittima e sfilare il portafogli. Trenta secondi e il gioco è fatto.

La scena ripresa dal telefonino

La scena, ripresa sulla Roma- Viterbo, una sorta di carrobestiame dove migliaia di pendolari sfidano la sorte, gli orari, i guasti e i ladri. Insomma, una corsa contro il destino. Ma a vincere, nella maggior parte dei casi, sono sempre i ladri e le ladre. Vere e proprie bande, spesso capitanate da rom, che individuano la preda - spesso turisti - ed entrano in azione. Uno spinge, l'latro allunga la mano e ruba. Alla prima fermata la fuga.