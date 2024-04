Cospito, il PG di Cassazione: "Conferma delle condanne per gli anarchici"

Confermare le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. È quanto ha chiesto la procura generale della Cassazione all’udienza del processo che vede imputati i due anarchici per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006.

Una decisione dura che potrebbe portare nuovi disordini in città

Il Processo

Davanti ai giudici della sesta sezione penale, il sostituto pg Lori Perla ha chiesto il rigetto del ricorso della procura generale di Torino, che sollecitava invece la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per l’anarchico detenuto al 41bis, e 27 anni e un mese per Beniamino. All’udienza in corso oggi in Cassazione, l’accusa ha chiesto inoltre di dichiarare inammissibili i ricorsi delle difese.

Le motivazioni

Per il pg di Cassazione, “il danno effettivamente realizzato” con l’attentato all’ex caserma “è stato di particolare tenuità. Appaiono quindi corrette le determinazioni poste nella sentenza impugnata”. Dopo la requisitoria del pg hanno preso la parola i difensori di Cospito e Beniamino, gli avvocati Flavio Rossi Albertini e Caterina Calia. La sentenza è attesa in giornata.