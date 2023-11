Cotral, lo sciopero è stato disdetto, ma gli avvisi restano nelle stazioni

Lo sciopero era previsto per lunedì 27 novembre. Come tutti sanno è stato revocato. Però a un giorno di distanza nelle stazioni Cotral appaiono ancora le locandine che indicano l'astensione dal servizio dei dipendenti del trasporto regionale. Una situazione a metà strada tra la sciatteria e la cialtroneria.

Passeggeri disorientati

Eppure i passeggeri sono disorientati da questi cartelli. C'è chi si domanda che giorno sia, chi si allarma pensando a un altro sciopero. Un vero e proprio caos da trasporto. Nella stazione di San Paolo della Metromare gestita dal Cotral i cartelli sono lì da giorni. E cene sono cinque uno sopra l'alto forse per non esser persi di vista da nessuna altezza: dal metro e 50 ai due metri.

Le foto sui social

Le foto della sciatteria Cotral sta facendo anche il giro dei social con tanto di commenti e sfottò: il minimo. Se non riescono a togliere un avviso fuorviante figuriamoci come possono far funzionare bene i trasporti.