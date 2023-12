Cotral, quattro ore di sciopero per giovedì 7 dicembre: tutte le modalità

Giovedì 7 dicembre l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha indetto uno sciopero della durata di 4 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 9 alle 13.

Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 9 e a partire dalle 13.01. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio fino alle 9 e a partire dalle 13.01.

Per la sicurezza del servizio

L’agitazione è stata proclamata in seguito a tutta una serie di aggressioni ai danni dei dipendenti: il 30 ottobre alla Stazione Tiburtina, personale è stato picchiato per non aver dato delle informazioni sulla viabilità. Il 29 novembre sulla linea di Atac una verificatrice e stata schiaffeggiata per aver chiesto il titolo di viaggio; infine il 2 dicembre un autista della società è stato preso a pugni al volto in località Rocca di Papa.