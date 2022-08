Cotral, scartati come autisti dal concorso e “promossi dall'azienda”

L'azienda dei trasporti avrebbe promosso tre autisti a un ruolo amministrativo in ufficio anche se risultati non idonei nelle prove selettive. La denuncia arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Maselli.

La denuncia di Maselli, FdI: “Ormai il clientelismo è un sistema”

“A conferma che la ‘suburra Pd’ sia un sistema consolidato e un fenomeno che si è esteso a macchia d’olio all’interno sia della Giunta regionale che delle aziende controllate dalla Regione Lazio, – apre il consigliere regionale - ecco un nuovo caso di clientelismo che riguarda ancora una volta la Cotral spa. Risulta infatti che l’azienda abbia inviato tre lettere di promozione a tre autisti, che vengono trasferiti presso la direzione di Via Alimena per ricoprire un ruolo amministrativo (per l’esattezza Ade ‘addetto d’esercizio’). Di fatto scendono dalla guida dei mezzi per essere collocati in un ufficio, senza alcun titolo e trasparenza che possono giustificare tale trasferimento. Tutto questo in pieno contrasto con le procedure esistenti e con il recente regolamento delle promozioni e, mi risulta, con la contrarietà di alcune sigle sindacali che hanno infatti indetto uno sciopero per metà settembre.”, dichiara Maselli.

“Alla faccia del merito e della trasparenza!”

“Ma l’aspetto più grave – continua la denuncia di Massimiliano Maselli - è che i 3 autisti promossi d’ufficio, poco tempo fa avevano partecipato alla prova selettiva per diventare, appunto, Ade (addetti d’esercizio) ma erano risultati inidonei. Alla faccia del merito e delle procedure interne! Dopo la gravissima vicenda della segnalazione fatta dall’ Anac circa le modalità di conferimento degli incarichi per patrocini legali in assenza di un albo interno, senza l'adozione di una preventiva procedura di selezione comparativa trasparente e senza rispettare il principio di rotazione, la dirigenza Cotral continua con i suoi metodi clientelari che calpestano leggi e regolamenti, contravvenendo a ogni principio di merito, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. Invito la presidente Colaceci – conclude il consigliere di Fratelli d'Italia - a revocare questi incarichi e comunque presenterò a Zingaretti e all’assessore alla Mobilità Mauro Alessandri un’interrogazione per sapere se sono al corrente delle azioni unilaterali da parte di Cotral che si stanno consumando in totale contrasto con le procedure esistenti.”