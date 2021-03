Covid-19, a Nemi tamponi gratuiti ad alunni, professori e impiegati pubblici

Continua la lotta al Covid-19 da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi già. L'ultima iniziativa è un accordo siglato con il dottor Pigozzi Maurizio e la dottoressa Simonetta Garonfalo della Direzione Generale della società Poligest della clinica “Villa delle Querce” per effettuare gratuitamente i tamponi a tutti gli alunni di Nemi, il personale scolastico, quello degli uffici pubblici e le Forze dell’Ordine.

Il Comune di Nemi da circa un mese ha lavorato per giungere alla stipula tra il Comune di Nemi e la Clinica ospedaliera Villa delle Querce di una convenzione che permette a tutti residenti di Nemi di effettuare il test Antigenico Sars - Cov2 rapido al costo di soli euro 13. "Ancora si dovrà convivere con questo Virus per altro tempo - dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - e questo servizio vuole essere un'ulteriore servizio alla tutela della salute della cittadinanza". Sarà sufficiente recarsi al primo cancello di ingresso della Clinica in di Via delle Vigne muniti di carta di identità per usufruire del servizio in convenzione dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al Sabato. I risultati si potranno ritirare entro la stessa giornata direttamente tramite il portale web www.casadicuravilladellequerce.it. P er evitare assembramenti e file è consigliabile la prenotazione al numero 0693658223 e in caso di positività al Covid-19 l'utente verrà contattato immediatamente rispettando la normativa sulla privacy.