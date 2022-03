Covid 19, a Roma la curva dei contagi continua a scendere

Continua il calo dei casi positivi a Roma e nel Lazio. Il rapporto fra tamponi positivi è al 9,4%.

Venerdì 4 marzo nel Lazio, su un totale di 39.196 tamponi (12.854 molecolari e 26.342 antigenici), si registrano 3.702 nuovi casi positivi. Diminuiscono rispetto alla giornata di giovedì di 1.069 unità le persone con il Covid 19 nella regione. Nella giornata di venerdì ci sono stati 20 decessi (9 in più rispetto alla giornata precedente) mentre continua il trend in discesa per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive(oggi 91 in totale). Sale invece il numero dei guariti: 8.780.

I dati delle Asl

Entrando in dettaglio, nella Asl Roma 1 i nuovi casi sono 561 e 6 i decessi nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 i contagi sono 657 e 4 i morti, mentre nella Asl Roma 3 si contano 492 nuovi positivi e 2 morti. Nella Asl Roma 4 i nuovi casi sono 215 e 1 decesso, nella Asl Roma 5: 334 nuovi casi e 2 morti mentre nella Asl Roma 6 si contano 411 nuovi contagi e 1 morto.

I contagi pronvicia per provincia

Nelle province si registrano 1.032 nuovi casi di cui nella Asl di Frosinone 386 e 1 decesso; un morto anche nella Asl di Latina dove i contagi sono 413; nella Asl di Rieti 89 nuovi casi e 1 decesso così come nella Asl di Viterbo dove si contano 144 nuovi casi.