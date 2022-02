Covid-19, allo Spallanzani primo paziente curato con Paxlovid

All'ospedale Spallanzani di Roma c'è stato il primo caso di paziente curato con l'antivirale Paxlovid. In calo, rispetto a una settimana fa, il rapporto fra positivi e tamponi nel Lazio dove è in corso il reclutamento per la somministrazione del farmaco anticovid.

Venerdì 4 febbraio su 107.420 tamponi effettuati i positivi sono stati 11.715 con un aumento di 103 unità rispetto a giovedì (ma il dato comprende un recupero di 1169 notifiche in ritardo a Latina).

Primo paziente trattato con Paxlovid

All'ospedale Spallanzani di Roma è stato curato il primo paziente con il medicinale Paxlovid, farmaco antivirale per il quale è partito il reclutamento per la somministrazione. Il paziente, un 54enne con malattia cardiovascolare, era positivo asintomatico da tre giorni. La cura è composta da tre compresse la mattina e tre la sera.

Il bollettino covid

Venerdì 4 febbraio nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici, per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi. Il dato comprende un recupero di 1169 notifiche in ritardo a Latina. I decessi sono stati 41 mentre i ricoverati sono 2.077 nei reparti ordinari e 196 in terapia intensiva. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%: continua il trend in discesa dei casi su base settimanale.

I dati nelle Asl

Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 515 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 931 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.462 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.876 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 2.052 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 490 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 586 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.